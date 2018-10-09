Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего желал перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось. Хотел заткнуть этого придурка - доказать разницу между нашим народом и его народом. Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история", - поделился спортсмен на встрече с поклонниками.

Бой за чемпионский пояс состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Нурмагомедов одолел противника с помощью удушающего приема.