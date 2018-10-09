Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором
9 октября 2018 07:54 122
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего желал перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось. Хотел заткнуть этого придурка - доказать разницу между нашим народом и его народом. Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история", - поделился спортсмен на встрече с поклонниками.
Бой за чемпионский пояс состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Нурмагомедов одолел противника с помощью удушающего приема.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
8 Окт. 09:13 15 220
-
8 Окт. 13:30 14 420
-
8 Окт. 17:13 7 291
-
8 Окт. 12:02 5 244
-
8 Окт. 16:27 4 812