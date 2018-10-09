Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за бой с Макгрегором
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, какие штрафные санкции могут быть применены к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, в котором Нурмагомедов одержал победу, российский боец спровоцировал драку за пределами октагона.
По информации TMZ, в комиссии штата Невада говорят о том, чтобы лишить Нурмагомедова полного гонорара за его бой с Макгрегором. Сумма должна была составить $2 млн.
"Пока Хабибу ничего не выплачивали. И говорится об удержании полного гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится. Хабиб сохранит титул - это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США - от четырех до шести месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся", - заявил Уайт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
8 Окт. 13:30 15 030
-
8 Окт. 17:13 8 023
-
8 Окт. 12:02 5 447
-
8 Окт. 16:27 5 394
-
8 Окт. 11:09 4 032