Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за бой с Макгрегором

9 октября 2018 08:43

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, какие штрафные санкции могут быть применены к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, в котором Нурмагомедов одержал победу, российский боец спровоцировал драку за пределами октагона.

По информации TMZ, в комиссии штата Невада говорят о том, чтобы лишить Нурмагомедова полного гонорара за его бой с Макгрегором. Сумма должна была составить $2 млн.

"Пока Хабибу ничего не выплачивали. И говорится об удержании полного гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится. Хабиб сохранит титул - это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США - от четырех до шести месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся", - заявил Уайт.

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