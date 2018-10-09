ОАЭ разрешит компаниям привлекать капитал с помощью ICO

Как сообщило в понедельник новостное агентство Reuters, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют ввести в 2019 году новые законы, которые разрешат компаниям привлекать финансирование при помощи первичных размещений монет (ICO) в качестве альтернативы традиционным методам вроде IPO, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эту новость огласил на семинаре Обаид Саиф аль-Зааби, глава регулятора ОАЭ, занимающегося ценными бумагами: "Комиссия Бюро ОАЭ по ценным бумагам и биржевым товарам одобрила использование ICO-токенов в качестве ценных бумаг. Мы ожидаем, что эти правила вступят в силу в первой половине 2019 года".

По словам Зааби, регулятор уже разработал предварительные версии ICO-законов вместе с несколькими советниками. Он также сказал, что его ведомство сотрудничает с трейдинг-платформами в Абу-Даби и Дубае, чтобы те подготовились к работе с новыми цифровыми активами.

Reuters отмечает, что IPO-активность в ОАЭ и соседних странах в последнее время угасла из-за двойного удара в виде сниженных цен на нефть и спада на местном фондовом рынке.

ОАЭ, возможно, не только разработает правовую базу для ICO, но и создаст новый закон, который поспособствует увеличению количества IPO, разрешив владельцам семейных компаний продавать 100% акций, находящихся под их контролем. Эта мера, по словам Зааби, в данный момент ждёт одобрения от аппарата премьер-министра страны.

Если новые законы для ICO вступят в силу, ОАЭ станет одной из первых в мире стран, создавших правовую базу для этого метода финансирования.

В июне Мальта ввела несколько законов для регулирования ICO, криптовалют и технологии блокчейн, благодаря этому планируя стать "блокчейн-островом". Кроме того, премьер-министр страны недавно выступал с речью в ООН, где сказал, что криптовалюты - это "неизбежное будущее денег".

Бермудские острова тоже надеются привлечь к себе компании этого сектора - при помощи законов, разрешающих при определённых условиях проводить первичные размещения монет. Власти страны также организовали рабочую группу, чтобы поспособствовать развитию криптовалютной коммерции в своей юрисдикции.