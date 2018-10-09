МВФ скорректировал прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы

Международный валютный фонд (МВФ) незначительно понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы - до 69,38 и 68,76 доллара за баррель соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прогноз средней цены нефти на 2018 год снижен на 0,85 доллара, на 2019 год - на 0,23 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была 52,81 доллара в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 69,38 доллара за баррель в 2018 году и 68,76 долларов за баррель в 2019 году", - говорится в докладе фонда.

В июле МВФ существенно повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год - до 70,23 доллара за баррель. Прогноз средней цены нефти на 2019 год также был повышен - до 68,99 долларов.