В Венесуэле произошел взрыв на газопроводе
9 октября 2018 08:21 176
В венесуэльском штате Арагуа произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает El Nacional, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, после взрыва начался пожар.
Как отмечается, жители двух близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
При этом из-за взрыва также перекрыли часть автомагистрали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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