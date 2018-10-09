В Венесуэле произошел взрыв на газопроводе

В венесуэльском штате Арагуа произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает El Nacional, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, после взрыва начался пожар.

Как отмечается, жители двух близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

При этом из-за взрыва также перекрыли часть автомагистрали.