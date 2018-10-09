В Украине произошел взрыв на военном складе - ВИДЕО

Очевидцы опубликовали в Сети видео с последствиями взрывов на территории военных складов, расположенных в Черниговской области в Украине, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видны всполохи огня - вслед за взрывами на территории складов начался пожар.

По данным Генштаба Украины, взрывы прогремели около 3:30. На месте происшествия проводится эвакуация.

"Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - уточняют представители военного ведомства.

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