Белый тигр растерзал сотрудника японского зоопарка

9 октября 2018 09:20

В зоопарке юго-западного японского города Кагосима один из его сотрудников погиб в результате нападения белого тигра. Мужчина с рваной раной на шее был найден в загоне под открытым небом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его, передает ТАСС. Полиция проводит проверку зоопарка, в частности, методов обращения с животными.

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