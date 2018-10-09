Посол Саудовской Аравии вызван в МИД Турции

Посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи вызван в МИД Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Причиной этого является исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что разведка Турции выясняет вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

Между тем, как сообщается, Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по информации его невесты, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они вошли в здание генконсульства, Хашкаджи находился внутри, пишут турецкие СМИ.