В России на железную дорогу обрушился мост - ФОТО - ВИДЕО

В Приамурье на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост. Об этом сообщили в правительстве региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в десять утра в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. По данным МЧС, рухнули два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице.

В момент обрушения по мосту ехал грузовик. Водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

​По предварительной информации, мост рухнул из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик.

Официальный канал региональной газеты "Амурская правда" в YouTube опубликовал видео инцидента. На нем видно, как за несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.

Режим чрезвычайной ситуации

Сейчас на месте происшествия уже работают психологи, спасатели, сотрудники полиции и врачи.

Также в Свободный экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. Из Благовещенска выехала оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС Матвея Гибадулина. В управлении развернули оперативный штаб. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

​Кроме того, после инцидента временно приостановили движение поездов на станции Свободный.

Сначала пройдет расчистка путей. Ожидается, что это займет около четырех часов. Для ликвидации последствий на место происшествия РЖД направили восстановительный поезд со станции Шимановская.

Потом виадук 1982 года постройки демонтируют.

После обрушения СК начал доследственную проверку. Также свое расследование проведет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.





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