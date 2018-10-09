В Турции задержаны десятки членов РПК

В рамках операции, проводимой против террористической организации РПК в восьми турецких провинциях на юго-востоке страны, а также в Стамбуле, задержаны 90 членов РПК. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что во время обыска в квартирах задержанных было обнаружено огнестрельное оружие, а также карты, на которых были обозначены военные и стратегические объекты.

О других деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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