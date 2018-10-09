Наглые фанаты Макгрегора напали на болельщиков Хабиба и потерпели фиаско - ВИДЕО

В Сети появилось видео, сделанное, предположительно, в подтрибунном зале T-Mobile в Лас-Вегасе после поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

На ролике запечатлен момент нападения ирландских фанатов на поддерживающих Нурмагомедова болельщиков. На кадрах видно, как пьяные хулиганы плюются в людей, обливают их пивом и пытаются наносить удары, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако наглые фанаты не ожидали, что мужчины дадут им отпор. Несколько ирландцев получили серьезные травмы.

Напомним, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе закончился "бой века", в котором Нурмагомедов и Макгрегор бились за чемпионский пояс в легком весе. Победу в поединке одержал дагестанец, которому удалось провести удушающий прием в четвертом раунде.

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