Две гиены напали на стаю диких собак - ВИДЕО

9 октября 2018 13:51

Неравное противостояние между дикими собаками и двумя гиенами, вмешавшимися в коллективную трапезу псов, было запечатлено предположительно на территории природоохранного заповедника в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Две гиены напали на стаю диких собак, занятых делёжкой туши импалы. В ходе недолгой схватки двум хищным обитателям заповедника удалось отбить добычу у псов на глазах у многочисленных туристов, с интересом наблюдающих за противостоянием.

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Гиены и дикие собаки не поделили тушу антилопы

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