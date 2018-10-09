Две гиены напали на стаю диких собак - ВИДЕО

Неравное противостояние между дикими собаками и двумя гиенами, вмешавшимися в коллективную трапезу псов, было запечатлено предположительно на территории природоохранного заповедника в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Две гиены напали на стаю диких собак, занятых делёжкой туши импалы. В ходе недолгой схватки двум хищным обитателям заповедника удалось отбить добычу у псов на глазах у многочисленных туристов, с интересом наблюдающих за противостоянием.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

