Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить Северную Корею. Об этом сообщает Ренхап, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу передаст папе Римскому приглашение от Ким Чен Ына.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу и обсудили ряд двусторонних вопросов. Также премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердили подготовку к визиту Ким Чен Ына в Россию.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook