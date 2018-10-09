Звезду реалити-шоу покусала акула - ВИДЕО

Участника британского реалити-шоу о выживании в дикой природе Celebrity Island (аналог "Последнего героя") Пита Викса (Pete Wicks) укусила акула. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент показали в последнем эпизоде шоу, который вышел в эфир 7 октября. Викс нашел небольшую усатую акулу в рыболовной сети: он попытался вытащить ее, но рыба развернулась и неожиданно укусила его за палец.

Услышав крики о помощи, находившиеся поблизости участники реалити-шоу бросились в воду, чтобы спасти коллегу. Спустя несколько мгновений Виксу удалось высвободить руку, его отвели на берег и обработали рану. Когда товарищи спросили у мужчины, больно ли ему, он пошутил: "Нет, она просто пощекотала меня".

В итоге участники шоу съели пойманную акулу на ужин.

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