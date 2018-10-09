В Турции террористы сбросили ракеты на воинскую часть, есть погибший и раненые

9 октября 2018 14:57

В результате ракетного удара с региона Зап на севере Ирака по воинской части в турецком районе Чукурджа провинции Хаккари 1 военнослужащий погиб, ранены 4 человека, трое из которых военнослужащие.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, информацию об этом распространило губернаторство Хаккари, передает Day.Az.

Сообщается, что террористическая группировка РПК сбросила две ракеты на воинскую часть в регионе горы Гювен, в районе Чукурджа.

По факту ведется расследование.

Напомним, что на прошлой неделе в результате взрыва в районе Хасанкейф турецкой провинции Батман погибли 7 военнослужащих.

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