Пес прервал матч чемпионата Грузии по футболу - ВИДЕО
9 октября 2018 18:04 245
Во время матча "Дила" - "Торпедо" 28-го тура чемпионата Грузии произошел интересный инцидент.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Грузия, на 69-ой минуте матча на поле выбежал пес, который хотел поиграть с футболистами. Голкиперу "Торпедо" Роину Квасхвадзе удалось успокоить животное, что было встречено аплодисментами зрителей. По этой причине матч был задержан на 3 минуты.
Отметим, что встреча "Дила" - "Торпедо" закончилась ничьей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра: