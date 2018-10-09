Глава ЦБ Ирана назвал неэффективными большинство санкций США против Тегерана

Большая часть санкций США в отношении Тегерана оказалась неэффективной благодаря усилиям Центробанка Ирана. Об этом заявил глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши усилия сделали большинство санкций неэффективными, и теперь страна обладает достаточной поддержкой, чтобы противостоять экономической войне", - приводит агентство Mehr слова Хеммати. Он подчеркнул, что "Иран находится в сложной ситуации, враги пытаются ослабить солидарность народа страны".

Хеммати поблагодарил исполнительную власть за поддержку ЦБ. "За счет полномочий, которые предоставили Центробанку все три ветви власти, нам удается эффективно действовать на рынке страны", - сказал он. Президент Ирана Хасан Роухани назначил Хеммати главой Центробанка в конце июля. Назначение произошло на фоне длительного валютного кризиса.

1 октября национальная валюта Ирана после затяжного падения начала укрепляться. За неделю курс иранского риала в обменных пунктах страны по отношению к доллару вырос почти на 35 процентов. Стоимость доллара снизилась до 120 тысяч иранских риалов, в конце сентября обменный курс на свободном рынке превышал 180 тысяч риалов.

Нестабильность на иранском валютном рынке начала принимать серьезные масштабы в начале года. Этот процесс ускорился после того, как президент США Дональд Трамп весной объявил о выходе Вашингтона из сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В конце мая обменный курс иранского риала составлял 65 тысяч за доллар.

Центробанк Ирана отвечает за реализацию денежной и кредитной политики в стране. В основные задачи ведомства входит регулирование курса национальной валюты и платежного баланса государства, а также содействие экономическому развитию страны.

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