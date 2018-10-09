Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Белый дом пока не подтвердил эту информацию.

При этом пресс-секретарь президента Сара Сандерс сообщила на своей странице в Twitter, что Трамп встретится с Хейли в Овальном кабинете Белого дома в 10:30 по местному времени.

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