В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило две тысячи

Число жертв землетрясений и цунами в Индонезии увеличилось до 2010 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 1944 погибших и примерно 5 тысячах пропавших без вести. Также сообщалось, что спасательные службы Индонезии прекратят поиски тел погибших в четверг.

"Все тела были массово захоронены", - сообщил Нугрохо на брифинге во вторник. Он добавил, что более 83 тысяч человек укрываются во временных убежищах, более 67 тысяч жилых домов подверглись разрушению. Около 11 тысяч человек получили ранения в результате разгула стихии, заявил Нугрохо.