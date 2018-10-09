В Израиле обнаружили древнейшую надпись с упоминанием Иерусалима

Надпись на камне с упоминанием полного названия Иерусалима на иврите, относящаяся к I веку нашей эры, обнаружена в Израиле, с 10 октября с ней смогут ознакомиться посетители выставки в Израильском музее, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Надпись обнаружена при раскопках, производимых сотрудниками израильского Управления древностей, на одной из колонн римского сооружения времен правления Ирода Великого и гласит: "Ханания, сын Dodalos из Иерусалима".

"Как житель Иерусалима я чрезвычайно рад прочитать эту надпись, сделанную 2000 лет назад, особенно теперь, когда она будет доступна каждому ребенку, потому что сделана на понятном ему языке и современной орфографией", - заявил на пресс-конференции директор музея Идо Бруно. Он подчеркнул, что открытие является важным событием для всей страны и дает возможность общественности "узнать о древних культурах, которые развивались в Израиле на протяжении многих поколений".

По словам сотрудника музея Дуди Мевораха, археологический контекст не позволяет точно определить, кем был Ханания. "Возможно, он был художником или гончаром. Интересно, что к своему имени он решил добавить место своего происхождения - из Иерусалима", - сказал он

Иерусалимский региональный археолог Юваль Барух и профессор Хайфского университета Ронни Райх, которые успели изучить надпись, отметили, что это единственная каменная надпись начала нашей эры, где запечатлено точное название Иерусалима еврейскими буквами. Прежде такое написание встречалось только на монете Великого восстания против римлян (66-70 годы нашей эры), и даже в Библии, где Иерусалим упоминается 660 раз, только в пяти случаях зафиксировано полное название города, отметили ученые.

Помимо уникальной надписи, в музее будет выставлен еще ряд находок, свидетельствующих о развитии города 1,5 тысячи лет назад, в период массового паломничества христиан на Святую Землю. Одновременно с выставкой в Еврейском университете начнет работу международная конференция "Новые исследования в археологии Иерусалима и его региона".

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