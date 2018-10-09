В Афганистане прогремел взрыв, погиб кандидат в парламент

Кандидат в парламент Афганистана погиб при взрыве в своем избирательном штабе в провинции Гильменд. Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана в городе Лашкаргах в провинции Гильменд на юге страны прогремел во вторник. Согласно заявлению пресс-службы губернатора провинции, ранее полученному в распоряжение РИА Новости, при взрыве погибли 10 человек, еще 10 человек пострадали. Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.

"Салех Мохаммад Ачакзай, кандидат в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента), среди 10 погибших при нападении смертника в провинции Гильменд", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

На прошлой неделе во время предвыборной встречи другого кандидата в афганский парламент прогремел взрыв, унесший жизни 13 человек и ранивший еще 40. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

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