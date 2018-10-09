В Израиле запретят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

К 2030 году в Израиле планируется запретить импорт автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а к 2035 году все частные автомобили в стране будут электрическими, объявил во вторник министр энергетики Юваль Штайниц на пресс-конференции, представив программу перехода израильской экономики на чистые виды энергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тяжелый автотранспорт, по словам Штайница, будет ездить преимущественно на сжиженном газе.

Он пообещал к 2030 году снизить уровень загрязнения воздуха на 60% и сообщил, что благодаря этому Израиль сэкономит миллиарды шекелей за счет улучшения здоровья населения и сокращения расходов на медицину.

Однако большая часть представленной программы рассчитана на отдаленное будущее. Единственное, что министерство обещает сделать прямо сейчас, - это не отменять налоговые льготы на импорт электромобилей, срок которых истекает в 2019 году.

В настоящее время по израильским дорогам ездят всего 700 электромобилей и около 97 тысяч "автогибридов". Относительно слабые темпы внедрения экологичных электромобилей, по словам министра, объясняются потребительской консервативностью и неразвитостью инфраструктуры для их обслуживания.

Минэнергетики вплотную решило заняться проблемой обслуживания нового типа транспорта. Уже в ближайшее время, по заверениям министра, в стране появятся первые элементы общественной инфраструктуры для зарядки электродвигателей.

В течение двух лет в Израиле планируется установить более 2,5 тысячи пунктов зарядки аккумуляторов электромобилей. Если это произойдет, то, по прогнозам, к 2025 году по израильским дорогам будут колесить порядка 250 тысяч электромобилей.

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