Послание от незнакомки для уставшей матери восхитило пользователей сети

Британка Зои Лангер (Zoe Langer) рассказала в группе молодых мам в Facebook о неожиданном подарке, полученном от незнакомки в супермаркете. На историю, вдохновившую женщин на взаимную поддержку, обратил внимание портал Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Со слов Лангер, она отправилась с маленькой дочерью в магазин. В какой-то момент ей передали записку и ваучер на 10 фунтов. "Ты отлично справляешься! Вино находится в 23-м ряду. От одной матери другой. Чмок", - сообщалось в послании.

Лангер поделилась историей с другими матерями в Facebook. С ее слов, она была очень уставшей, потому что ребенок постоянно шалил и мешал ей заниматься делами. Однако приятный сюрприз улучшил ей настроение. "Я буду помнить этот жест до конца жизни", - сказала она. Напоследок Лангер заявила, что такие люди, как участники группы, делают мир лучше.

Публикация Лангер получила множество лайков и комментариев. Молодые матери поддержали ее и выразили восхищение поступком незнакомки. "Как мило. Это доказательство того, что в мире все еще есть хорошие люди", - заключила одна из них.

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