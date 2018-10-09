Новым постпредом США при ООН может стать бывшая советница Трампа

Пост постоянного представителя США при ООН, который с конца года станет вакантным из-за ухода Никки Хейли, может занять бывший советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных лиц.

45-летняя Пауэлл, американка египетского происхождения, занимавшая в 2005-2007 годах пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры в администрации президента Джорджа Буша - младшего, в 2017-2018 годах занимала пост заместителя помощника президента США по вопросам стратегии, а в нынешнем году заняла пост в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Никки Хейли, занимавшая с января 2017 года пост постоянного представителя США при ООН, ранее во вторник объявила о своей отставке и покинет пост в январе будущего года.