Госсекретарь США заявил о прогрессе в переговорах с КНДР

9 октября 2018 22:58

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в рамках общения с журналистами во вторник, что в ходе его переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был достигнут реальный прогресс в области вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, но путь к достижению этой цели еще долог, передает РИА Нвоости.

Помпео также добавил, что стороны продолжают обсуждение проведения второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

"Прошлой ночью я вернулся из своей поездки в Северную Корею, где мы достигли реального прогресса, у нас по-прежнему впереди долгий путь и многое нужно сделать, но теперь мы видим дорогу, на которой мы сможем достичь нашу бескомпромиссную цель - окончательную и подтверждённую денуклеаризацию Северной Кореи", - сказал Помпео журналистам.

 

И продолжил: "Я хочу поблагодарить председателя Ким (Чен Ына) за время, проведенное с ним, мы обсудили целый комплекс вопросов в области взаимодействия наших стран, которые приведут нас туда (к денуклеаризации). Я ценю, что президент (Трамп) отправил меня туда. Мы находимся в стадии обсуждения того, где президент сможет встретиться с ним и где будет второй саммит".

Помпео также поблагодарил постпреда США Никки Хейли за ее работу в ООН. О том, что Хейли намерена покинуть этот пост в конце года, объявил ранее Трамп.

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