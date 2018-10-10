США на треть увеличили продажи оружия иностранным государствам

Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) на 33% и составили $55,6 млрд. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

6 октября газета Defence News сообщала, что за 2018 финансовый год Госдепартамент выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму $69,7 млрд. Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов.

В 2017 финансовом году объем экспорта вооружений Соединенными Штатами составил $41,93 млрд, но объем одобренных Госдепартаментом сделок был выше - $75,9 млрд.

Разница между объемом одобренных Госдепартаментом контрактов и объемом экспорта может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью на данный момент.