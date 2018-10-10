США на треть увеличили продажи оружия иностранным государствам
Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) на 33% и составили $55,6 млрд. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
6 октября газета Defence News сообщала, что за 2018 финансовый год Госдепартамент выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму $69,7 млрд. Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов.
В 2017 финансовом году объем экспорта вооружений Соединенными Штатами составил $41,93 млрд, но объем одобренных Госдепартаментом сделок был выше - $75,9 млрд.
Разница между объемом одобренных Госдепартаментом контрактов и объемом экспорта может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью на данный момент.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Госсекретарь США заявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Новым постпредом США при ООН может стать бывшая советница Трампа
Хейли заявила, что не будет участвовать на президентских выборах 2020 года
Послание от незнакомки для уставшей матери восхитило пользователей сети
Арабская авиакомпания выкинула пассажира с рейса из-за внешнего вида
Точный гороскоп на среду
Госсекретарь США заявил о прогрессе в переговорах с КНДР
-
9 Окт. 10:30 12 975
-
9 Окт. 14:38 11 069
-
9 Окт. 14:33 6 896
-
9 Окт. 11:49 6 412
-
9 Окт. 12:15 4 661