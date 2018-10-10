В Мексике из соображений экономии отменили зарубежные поездки депутатов
Мексиканские парламентарии нового созыва лишились бесплатных путешествий за рубеж за счет бюджета - отныне государственных денег на такие вояжи не предусмотрен, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В данный момент нет одобренных средств на оплату путешествий депутатов, ни одного песо, у нас не зарегистрирован ни один полет с начала работы нового созыва, и мы не утвердим такие полеты, пока не будет проведена проверка, к каким международным организациям они летят, и пока не будет полностью подтверждена необходимость присутствия там депутата", - заявил координатор имеющей большинство в палате депутатов партии "Морена" Марио Дельгадо.
Представители Зеленой экологической партии Мексики в парламенте вообще объявили, что полностью отказываются от международных поездок во исполнение объявленного режима экономии госсредств.
По подсчетам портала Universal, члены предыдущего созыва палаты депутатов Мексики осуществили в общей сложности 641 международный полет за три года, которые обошлись налогоплательщикам почти в 56 миллионов песо (около 3 миллионов долларов).
Введение плана экономии бюджетных средств стало одним из первых шагов, объявленных будущим президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором после победы на выборах 1 июля. Он пообещал отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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