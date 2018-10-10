В Греции этим туристам запрещено кататься на ослах

Правительство Греции запретило туристам с лишним весом кататься на ослах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

По данным издания, запрет касается поездок на ослах на острове Санторини.

Как отмечается, это решение было принято из-за жалоб активистов, которые заявили о наличии травм у ослов из-за толстых туристов.