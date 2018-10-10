В Греции этим туристам запрещено кататься на ослах

10 октября 2018 08:52

Правительство Греции запретило туристам с лишним весом кататься на ослах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

По данным издания, запрет касается поездок на ослах на острове Санторини.

Как отмечается, это решение было принято из-за жалоб активистов, которые заявили о наличии травм у ослов из-за толстых туристов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az