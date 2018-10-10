В Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие

10 октября 2018 08:59

По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести после схода пассажирского поезда с рельсов на севере Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NDTV. 

Согласно его данным, авария произошла в среду утром в районе города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что поезд направлялся из городка Малда (штат Западная Бенгалия) в столицу страны Нью-Дели.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Пострадавшие доставлены в больницы, однако власти опасаются, что число жертв со временем может возрасти.

Причины схода поезда рельсов пока не установлены. Ведется расследование.

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