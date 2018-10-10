В Париже проходят массовые демонстрации

Массовые демонстрации против политики президента Эммануэля Макрона прошли в Париже. На улицы вышли более ста тысяч человек. В некоторых районах мирные акции переросли в беспорядки, протестующие схлестнулись с полицией. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Есть пострадавшие: кадры с места событий публикуют активисты в соцсетях и местные СМИ. В основном на улицы вышли представители профсоюзов, врачи, студенты и пенсионеры. Они недовольны политикой экономии французских властей и призывают Макрона отказаться от непопулярных реформ.

"Я здесь как медицинский сотрудник. Я пришел, потому что Макрон лишил больницы более миллиарда евро, что вызвало сокращение рабочих мест. Это неприемлемо. Власти бросили свой народ", - негодует медицинский сотрудник Оливье Жамен.

"С 2014 года моя пенсия не выросла ни на евро, - говорит пенсионерка Сильвиан Спик. - Зато мои социальные отчисления выросли в январе на 26 процентов. И теперь в общей сложности в месяц у меня стало на 30 евро меньше. Плата за тепло, за коммуналку - покупательная способность упала очень сильно".