Турция осуждает теракт в Афганистане

Турция осуждает теракт, совершенный на митинге в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении МИД Турции, распространённом в среду.

Турция соболезнует родным и близким погибших и раненых и всего афганскому народу в целом, говорится в сообщении.

Отметим, что накануне террорист-смертник совершил самоподрыв на предвыборном митинге на юге Афганистана, в результате чего погибли восемь человек, включая кандидата в депутаты Салеха Мохаммада Ачекзая.

Кроме того, ранения получили, по меньшей мере, 11 человек.