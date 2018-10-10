В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв - ВИДЕО

10 октября 2018 09:31

В городе Брод в Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает радио и телевидение Республики Сербской (РТРС) со ссылкой на мэра муниципалитета.

Взрыв произошел около 21:30 по местному времени (22:30 мск), после которого возник пожар. Возгорание локализовали. Как рассказал РТРС директор местного Центра здоровья, в больницу поступили восемь раненых, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.

Портал Index.hr отмечает, что взрыв ощутили и жители хорватского города Славонски-Брод, который находится на противоположном берегу реки Сава на границе с Боснией и Герцеговиной.

8 октября взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil, который находится в канадском городе Сент-Джон. В результате полиция города перекрыла несколько улиц.

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В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

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