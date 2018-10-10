Женщина вызвала полицию в вагон метро из-за девушки с музыкой в наушниках - ВИДЕО

Эта женщина - олицетворение раздражительности во время осенней грусти, когда звук из наушников соседа становится громче грохота поезда в метро

Действие видео разворачивается на одной из станций московского метро. Женщина, сидящая с правой стороны от оператора, в углу, в дороге от одной станции к другой вызвала в вагон полицию, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Из-за нее в метро остановили движение, и в вагон зашел сотрудник полиции. Увидев его, женщина сразу выкрикнула: "Да, просили сюда. Нарушают права гражданские. [Хочу] чтобы провели с ней беседу, как нужно вести себя в общественном транспорте". На это девушка парирует: "Если вам что-то не нравится, вы можете пересесть".

Стоит заметить, что между враждующими сторонами сидит еще одна женщина, поэтому расстояние у них друг от друга приличное. С левой стороны же сидит молодой парень с рюкзаком, который во всю смеется.

Когда подошел полицейский, женщина заявила, что попросила заглушить музыку, потому что девушка слушает ее "на весь вагон, в общественном транспорте". К счастью, страж порядка оказался адекватным и после непродолжительной беседы ушел под улыбку своих коллег. Но почему такой чуткой даме не мешал грохот колес поезда осталось загадкой.

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