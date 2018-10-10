Экстремальный взлет самолета при мощном шторме попал на камеры - ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором самолет авиакомпании Ryanair пытается взлететь в аэропорту Бирмингема во время мощного шторма "Али". Об этом сообщает Independent.

На ролике видно, как авиалайнер болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра. Автор видео назвал это "ирландской джигой". (Джига - традиционный ирландский танец. - прим. "Ленты.ру".)

В Британской ассоциации пилотов (Balpa - British Airline Pilots' Association) пояснили, что в таких ситуациях нет ничего страшного. "Да, это выглядит страшно, но пилоты специально натренированы для подобных случаев", - уточнил представитель Balpa, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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