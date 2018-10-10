Экстремальный взлет самолета при мощном шторме попал на камеры - ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором самолет авиакомпании Ryanair пытается взлететь в аэропорту Бирмингема во время мощного шторма "Али". Об этом сообщает Independent.
На ролике видно, как авиалайнер болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра. Автор видео назвал это "ирландской джигой". (Джига - традиционный ирландский танец. - прим. "Ленты.ру".)
В Британской ассоциации пилотов (Balpa - British Airline Pilots' Association) пояснили, что в таких ситуациях нет ничего страшного. "Да, это выглядит страшно, но пилоты специально натренированы для подобных случаев", - уточнил представитель Balpa, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
9 Окт. 14:38 12 792
-
9 Окт. 14:33 8 572
-
9 Окт. 21:15 6 209
-
9 Окт. 21:28 5 485
-
9 Окт. 21:25 3 788