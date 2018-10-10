Стрельба в торговом центре во Флориде, есть жертвы

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в штате Флорида на юго-востоке США. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News, передает Day.Az.

Согласно телеканалу, инцидент произошел около 21:30 во вторник. Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

"Это не выглядит случайным актом насилия", - цитирует телеканал шерифа округа Кармина Марчено.

Как передает NBC, одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.

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