Хищники растерзали пять буйволят на глазах у их родителей - ВИДЕО

Во время поездки по Национальному заповеднику Мореми туристы стали свидетелями нападения гиеновидных собак на стадо буйволов. Канал Kruger Sightings опубликовал снятое ими видео на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Вдалеке мы видели буйволов, рядом, кажется, играли телята, - рассказывает автор ролика, 45-летняя Мэнди Таплин - Мы решили посмотреть на них поближе". Когда туристы оказались рядом, то увидели большую стаю гиеновидных собак, которые пожирали двух буйволят.

Несколько собак бросились навстречу стаду и напугали буйволов, которые в панике бросились врассыпную. Хищники воспользовались хаосом и схватили еще трех детенышей. "Всего они утащили пять буйволят, и буйволы ничего не могли поделать", - говорит Таплин.

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