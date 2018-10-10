Россия развернет на Кубе станцию приема данных со спутников-разведчиков

Россия откроет на Кубе мобильный комплекс приема данных со своих спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения. Об этом говорится в конкурсной документации Роскосмоса на сайте госзакупок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть решены следующие основные задачи: завершены работы по развертыванию... мобильного приемо-передающего комплекса на территории Республики Куба", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что мобильный комплекс был создан в 2015 году и прошел испытания. Размещение станции и прием ее в работу планируется окончить до 30 апреля 2019 года. Комплекс будет рассчитан на прием данных с космических аппаратов типа "Ресурс-П" и "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" с инфракрасной камерой. Эта информация будет передаваться в Москву через спутники-ретрансляторы "Луч" в закодированном режиме.

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