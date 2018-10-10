В России выявлена «спящая» террористическая ячейка

Сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранительными органами выявили в Томской области ячейку международной террористической организации, ее участники задержаны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о ячейке террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", которая воюет против правительственных войск в Сирии. В региональном управлении ФСБ рассказали, что против лидера ячейки возбуждено дело о склонении к участию в террористической деятельности.

По данным ведомства, лидер ячейки устно и, как отмечается, с помощью запрещенного в России мессенджера склонял лиц из своего окружения к участию в террористической деятельности на сирийской территории.

"При этом вербовщик осознавал, что сформированная им группа лиц может быть использована для совершения преступлений террористического характера и на территории России", - отметили в УФСБ.

Лидер ячейки помещен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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