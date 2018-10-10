Глава Virgin Galactic в ближайшие месяцы полетит в космос

Компания Virgin Galactic, нацеленная на рынок космических туристических услуг, все ближе становится к своей заветной цели. В недавнем интервью телеканалу CNBC, глава компании, британский миллиардер Ричард Бренсон заявил, что Virgin Galactic находится "как никогда близко к первому суборбитальному полету". По мнению Бренсона, на рынке туристических полетов есть большой спрос, поэтому он и его компания стремятся как можно быстрее найти способ его удовлетворить.

По словам Бренсона, первый пилотируемый суборбитальный полет космоплана SpaceShipTwo, разрабатываемого его компанией, должен состояться в ближайшие недели, а вскоре он и сам полетит в космос, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..

"Мы должны отправиться в космос в ближайшие недели, а не месяцы. Затем я сам полечу в космос в ближайшие месяцы, а не годы. И вскоре после этого мы начнем отправлять в космос других людей. Ближайшие пару месяцев будут для нас очень захватывающими", - прокомментировал Бренсон.

На вопрос о том, будет ли, по его мнению, достаточным спрос на суборбитальные или орбитальные туристические полеты, глава Virgin Galactic ответил:

"Если бы сейчас в комнате вместе со мной находились 10 человек, то восемь из них изъявили бы желание отправиться в космос при условии, что это будет им по карману. Я думаю, что многие хотели бы стать астронавтами и совершить полет в космос. И нам нужно построить как можно больше кораблей, чтобы мы могли удовлетворить такой спрос", - добавил бизнесмен.

Ранее появилась информация о том, что компания продала свыше 650 билетов. При этом среди купивших билет на суборбитальный полет присутствуют имена знаменитостей. Среди тех, кто изъявил желание отправиться на орбиту на этом корабле оказались Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Билет на суборбитальное путешествие на борту космического аппарата SpaceShipTwo компании Virgin Galactic обойдется недешево. Желающему полюбоваться видами Земли с высоты 100 километров придется выложить и своего кармана около 250 000 долларов. На вопрос о том, видит ли Бренсон перспективы снижения стоимости, он ответил, что в "идеале" в ближайшие 10 лет хотелось бы увидеть снижение стоимости туристических суборбитальных полетов примерно до 40-50 тысяч долларов за билет.

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