В МИД России прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

Выход США из соглашения по иранской ядерной программе подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Выход США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) считаем серьёзным просчётом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом", - заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД России.

Он отметил, что Россия намерена следовать своим обязательствам по ядерной сделке и совместно с другими участниками договоренности ищет эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США.

"При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", - добавил Ермаков.

Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.