В тайской деревне после смерти пяти человек боятся призраков и красят ногти для защиты

Жители небольшой деревни Пу Хонг (Pu Hong) в тайской провинции Каласин напуганы "призраком вдовы", который якобы убивает местных мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, чтобы защититься от призрака, мужчины деревни начали в том числе красить красным лаком свои ногти. Они надеются, что призрак примет их за женщин и не убьет.

За последние три недели погибло сразу пять местных жителей и хотя среди жертв двое мужчин и три женщины, все говорят лишь о призраке - охотнике за мужчинами. Первые две жертвы были из одной семьи и умерли очень странным образом, они просто внезапно упали замертво. Еще одна жертва была девочкой-подростком и она погибла в аварии, когда ехала на мопеде.

Подробности смерти других двух людей полиция не называет, опасаясь еще большей паники. Местный глава Понгпипат Пукронгтунг сетует, что селяне невероятно суеверны и видят в череде из пяти смертей что-то неестественное и зловещее и не верят, что это было просто совпадение.

Надпись "мужчины тут не живут" якобы спасает от призрака вдовы. 60-летняя деревенская колдунья Буссади Маласи поведала журналистам, что за смертью пяти людей стоят два злых призрака.

Один это призрак вдовы, которая жаждет мужских душ, а второй это так называемый поп (pop). Поп это призрак из тайских мифов, он любит преследовать людей и питается грязью в их домах. Поп также очень любит нападать на слабых людей, которыми являются дети или, чаще всего, пожилые. Поп забирается в их тела и поедает их изнутри. Изображают его часто как женщину-каннибала.

Чтобы обмануть призрака-вдову, надо красить ногти или писать на заборе "мужчины тут не живут", но вот попа никак не обмануть, от него практически нет никакого спасения. Из-за этого все пожилые жители деревни покинули свои дома и сейчас скрываются в храме. Лишь там можно спрятаться от призраков.

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