Google Maps "размоет" французские тюрьмы на картах

Сервис Google Maps "размоет" снимки исправительных учреждений на картах к декабрю в ответ на просьбу французского министра юстиции Николь Беллубэ. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Беллубэ попросила американскую компанию Google удалить из сервиса Google Maps изображения исправительных учреждений после того, как налетчик-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы на вертолете.

Как сообщается, в ответ компания обратилась к французскому министру напрямую, заявив в письме, что уже заканчивает работу над "размытием" снимков тюрем на сервисах Google Maps и Google Earth.

"В письме отмечается, что все учреждения будут "размыты" к декабрю", - заявил телеканалу представитель министерства юстиции Юсеф Бадр.

По данным телеканала, на данный момент на сервисах Google можно увидеть снимки 49 французских тюрем. Ранее сообщалось, что среди них находится и изображение тюрьмы, откуда сбежал Фаид.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.

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