Во Франции ожидаются масштабные перестановки в правительстве

В правительстве Франции готовят существенные перестановки, однако объявление о них последует не раньше пятницы. Об этом сообщает в среду газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что, таким образом, о перестановках станет известно только после того, как французский президент Эммануэль Макрон вернется из поездки в Армению, в которую он должен направиться в среду вечером.

"Будут те, кто придет на замену, будут те, кто уйдет, а будут те, кто изменит свою деятельность внутри правительства", - рассказал собеседник издания, говоря о том, что именно изменится в правительстве.

Тема возможных изменений состава кабмина начала активно обсуждаться во французских СМИ после того, как на прошлой неделе глава МВД страны Жерар Колон ушел в отставку. Свое решение он обосновал намерением полностью посвятить себя муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году.

После объявления об отставке премьер-министр Франции Эдуар Филип пообещал, что имя нового министра будет известно в течение нескольких дней, однако никто так и не был назначен на эту должность. Президент страны поручил Филипу временно исполнять обязанности главы МВД Франции.

Колон считался ключевым сторонником Макрона в правительстве, и некоторые французские СМИ интерпретировали отставку главы МВД как начало серьезного политического кризиса.

В Елисейском дворце на вопрос о том, с чем связаны задержки с реорганизацией кабмина, ответили, что глава государства "предпочитает не спешить и действовать спокойно и профессионально".

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