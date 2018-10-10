Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Финляндии в День святого Валентина. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что "ситуация на удивление стала меняться к лучшему" из-за роста интереса с американской стороны.

Отмечается, что переговоры сторон продвинулись настолько, что идет речь о выборе дат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведется.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook