Турция отчиталась о выводе тяжелого вооружения из Идлиба
10 октября 2018 20:19 141
Министерство обороны Турции сообщило, что демилитраизованная зона в сирийской провинции Идлиб сформирована, передает Reuters.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным ведомства, тяжелое вооружение было выведено из демилитаризованной зоны согласно соглашению лидеров России и Турции, подписанному в прошлом месяце.
17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск.
Позднее Эрдоган заявил о согласии с Путным по идлибскому вопросу.
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