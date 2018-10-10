Турция отчиталась о выводе тяжелого вооружения из Идлиба

Министерство обороны Турции сообщило, что демилитраизованная зона в сирийской провинции Идлиб сформирована, передает Reuters.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным ведомства, тяжелое вооружение было выведено из демилитаризованной зоны согласно соглашению лидеров России и Турции, подписанному в прошлом месяце.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск.

Позднее Эрдоган заявил о согласии с Путным по идлибскому вопросу.

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