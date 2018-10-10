Экс-помощник главы Goldman Sachs покончил с собой из-за украденного вина

Бывший личный помощник генерального директора банка Goldman Sachs Николас ДеМейер покончил с собой перед тем, как собирался признаться в краже дорогостоящих вин своего начальника. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летний мужчина перед смертью собирался дать признательные показания в суде по делу о краже редких вин стоимостью $1,2 млн у банкира Дэвида Соломона, который в настоящее время возглавляет Goldman Sachs. По данным издания, 9 октября ДеМейера нашли мертвым. Со ссылкой на источники в полиции NY Post пишет, что в правоохранительные органы поступали сообщения о его возможном суициде.

По данным полиции, ДеМейер ранее работал помощником Соломона и помогал по хозяйству. Так, оказывая помощь в перевозке старинных вин банкира, он украл до 500 бутылок. Отмечается, что цена за бутылку достигала более $133 тыс. Именно потому, что вина были настолько редкими, следствию удалось найти похитителя, поясняет издание. Ему грозил 10-летний тюремный срок, говорится в материале.

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