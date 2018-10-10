Двухметровая рыба потопила лодку с филиппинцами - ФОТО

В Южно-Китайском море спасли группу филиппинских рыбаков, которые провели несколько суток на импровизированном плоту после того, как их судно утопила рыба, пишет издание Stars and Stripes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую среду 12-метровую лодку, в которой находились пять человек, потопил марлин. Двухметровая рыба предположительно преследовала добычу и дважды врезалась в судно, пробив отверстия в его днище.

Оказавшись в воде, рыбаки сумели собрать из обломков своей лодки подобие плота. Спустя семь суток после инцидента пострадавших заметили моряки транспортного судна ВМС США Wally Schirra, которые доставили их в порт.

"Нам повезло, что мы нашли их, когда было еще не слишком поздно", - отметил старший помощник командира американского корабля, пояснив, что остатков пресной воды рыбакам хватило на два дня, а затем они были вынуждены пить морскую воду.