Google Maps стал причиной развода пары из Перу

В Лиме мужчина развелся со своей женой после того, как увидел ее на фотографиях в Google Maps в обнимку с другим мужчиной. Об этом пишет британский таблоид Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, мужчина планировал свой маршрут по карте, когда заметил на фотографии другого мужчину в объятиях своей супруги на скамейке. Мужчина отметил, что изображение привлекло его внимание из-за одежды женщины, которая была точь-в-точь как у его жены.

Сообщается, что снимок был сделан в 2013 году, однако, узнав об измене, мужчина все равно потребовал развода.