Женщину высадили из самолета за попытку пронести на борт белку-компаньона

10 октября 2018 21:36

В США женщину высадили из самолета после того, как она попыталась пронести на борт белку, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина пояснила, что белка нужна ей в качестве эмоциональной поддержки, так как она боится летать. Когда пассажирка отказалась покинуть самолет, члены экипажа вызвали полицию.

Чтобы вывести женщину и белку из самолета, полиции пришлось попросить всех остальных пассажиров покинуть борт.

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