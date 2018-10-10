Женщину высадили из самолета за попытку пронести на борт белку-компаньона
10 октября 2018 21:36 178
В США женщину высадили из самолета после того, как она попыталась пронести на борт белку, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Женщина пояснила, что белка нужна ей в качестве эмоциональной поддержки, так как она боится летать. Когда пассажирка отказалась покинуть самолет, члены экипажа вызвали полицию.
Чтобы вывести женщину и белку из самолета, полиции пришлось попросить всех остальных пассажиров покинуть борт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!