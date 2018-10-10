Женщину высадили из самолета за попытку пронести на борт белку-компаньона

В США женщину высадили из самолета после того, как она попыталась пронести на борт белку, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина пояснила, что белка нужна ей в качестве эмоциональной поддержки, так как она боится летать. Когда пассажирка отказалась покинуть самолет, члены экипажа вызвали полицию.

Чтобы вывести женщину и белку из самолета, полиции пришлось попросить всех остальных пассажиров покинуть борт.