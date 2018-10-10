В Бельгии полиция проводит обыски в офисах 10 футбольных клубов

Бельгийская полиция ведет масштабную операцию по нескольким возможным преступлениям в местной футбольной лиге. Задержаны несколько влиятельных футбольных агентов, представителей клубов и судей. В частности, допрашивается главный тренер "Брюгге" Иван Леко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проходят обыски в офисах 10 клубов бельгийской лиги, в том числе "Андерлехта", "Брюгге" и "Локерена".

Сообщается, что правоохранительные органы располагают данными о фактах коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.