В Бельгии полиция проводит обыски в офисах 10 футбольных клубов

10 октября 2018 21:41

Бельгийская полиция ведет масштабную операцию по нескольким возможным преступлениям в местной футбольной лиге. Задержаны несколько влиятельных футбольных агентов, представителей клубов и судей. В частности, допрашивается главный тренер "Брюгге" Иван Леко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проходят обыски в офисах 10 клубов бельгийской лиги, в том числе "Андерлехта", "Брюгге" и "Локерена".

Сообщается, что правоохранительные органы располагают данными о фактах коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.

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